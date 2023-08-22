Над Челябинским металлургическим комбинатом поднялось рыжее облако

Над Челябинским металлургическим комбинатом, входящим в группу «Мечел», жители Металлургического района областного центра заметили выброс рыжего дыма. В соцсетях появились фото и видео, кроме того, челябинцы сообщают о неприятном запахе.

В пресс-службе предприятия сообщили, что в одной из домен произошла нештатная ситуация: «при выпуске чугуна случился обрыв “летки”», из-за чего случился «кратковременный выход взвеси запыленного воздуха», однако выпуск сразу был закрыт.

Оранжевый цвет на предприятии объяснили наличием оксида железа, взвешенные частицы которого осели на территории комбината. Сейчас технологический процесс восстановили, на ЧМК проводят служебную проверку.