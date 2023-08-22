Руководство КамАЗа оценило финансовое положение компании как «рекордно хорошее»

Директор КамАЗа по маркетингу Ашот Арутюнян оценил финансовое положение компании как «рекордно хорошее». Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения, передает «Интерфакс»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Финансовое состояние компании сейчас рекордное. Настолько хорошо мы себя не чувствовали никогда. Все показатели — финансовая выручка, EBITDA, соотношение долга к EBITDA — просто бьют все рекорды»,— отметил господин Арутюнян.

При этом КамАЗ не обнародовал отчетность по МСФО по итогам прошлого года и за первое полугодие 2023-го.В пресс-службе компании заявляли, что по итогам 2022 года чистая прибыль составит свыше 5 млрд руб. Позже гендиректор КамАЗа Сергей Когогин говорил, что выручка предприятия по РСБУ по итогам года увеличилась на 7%, составив 267,3 млрд руб.

"Ъ-Казань"