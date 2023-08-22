Избранный мэром Перми глава краевого минэка доработает в прежней должности до 25 августа

Глава краевого минэкономразвития Эдуард Соснин, выбранный по итогам конкурса главой Перми, доработает на посту министра до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Финал конкурса по выборам главы Перми прошел сегодня. За утверждение господина Соснина в этой должности проголосовали 24 из 30 присутствовавших на заседании депутатов, пять человек выступили против, один депутат воздержался. За главу Ленинского района Перми Александра Русанова, который был вторым кандидатом на должность мэра, не проголосовал никто из думцев.

Церемония инаугурации нового главы города пройдет 28 августа во Дворце молодежи.