В Удмуртии продолжают строить беседки для жителей по программе самообложения

В Алнашском районе Удмуртии жители по программе самообложения и инициативного бюджетирования возводят беседки. Как рассказал глава района Алексей Семенов, в настоящее время «аккуратненькая беседка» появилась в деревне Татарский Тоймобаш. Сумма проекта составила 120 тыс. руб.

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Кроме того, на завершающем этапе находится строительство беседки в деревне Марийское Гондырево. Еще подобные места отдыха обустроят в Ромашкино, Новом Утчане и Дятлево.

Всего в Алнашском районе реализуют 27 проектов по инициативному бюджетированию, по самообложению — 20 проектов. Общая сумма превысила 30 млн руб.

Напомним, в 2021 году беседка, построенная в деревне Кабаково в Удмуртии, стала одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и интернете. Строительства объекта также прошло в рамках программы самообложения. Собой беседка представляет сооружение, обшитое металлическим листом. Вместо стекол — тюль, внутри — стол, лавка и кресло. Тогда подписчики главы района сравнили ее с вольером для собаки.