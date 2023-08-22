Пермские коммунисты выступили против финансирования БК «Парма»

Сегодня на пленарном заседании гордумы депутаты продлили до 2026 года расходное обязательство по оказанию финансовой поддержки пермскому баскетбольному клубу «Парма». На протяжении ближайших трех лет клуб продолжит получать из городского бюджета по 80 млн руб. ежегодно.

Решение продлить финансирование клуба не было единогласным. Против продления данного расходного обязательства выступили представители фракции КПРФ. Депутат от партии Сергей Медведев отметил, что БК «Парма» — коммерческая структура. По его мнению, в ее финансировании из бюджета заинтересованы далеко не все жители города, так как не всем нравится этот вид спорта.

Его однопартиец Геннадий Сторожев полагает, что спортивной организации следует предпринимать больше собственных усилий для привлечения средств, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Он также заявил, что не считает позиции «Пармы» в турнирной таблице Единой лиги ВТБ выдающимся достижением, которое стоит выделяемого финансирования.

Президент БК «Парма» Сергей Богуславский поблагодарил депутатов за то, что большинством голосов они все же поддержали выделение клубу бюджетных средств. Он подчеркнул, что в условиях напряженной экономической ситуации последних лет бюджетная поддержка очень важна для БК. Господин Богуславский отметил также, что считать спортивные клубы «коммерческими структурами» в России сегодня сложно. «Это связано с тем, как складывается экономика в стране. Зарубежные клубы получают основные доходы от рекламных блоков на телевидении и продажи билетов на матчи. В Российской Федерации таких возможностей нет — все понимают, что сейчас происходит с рекламодателями, а цены на билеты у нас ограничены платежеспособным спросом»,— поделился президент «Пармы».

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году, с 2016-го выступает в Единой лиге ВТБ. В настоящий момент пермский клуб находится на девятом месте в турнирной таблице. БК «Парма» получает также финансирование из краевого бюджета. В этом году из казны региона клубу выделили 177,9 млн руб.