Прокуратура оспаривает приговор экс-преподавателю колледжа из Стерлитамака

Прокуратура Стерлитамака направила апелляционное представление на приговор бывшему преподавателю Стерлитамакского межотраслевого колледжа 64-летнему Александру Гинтеру. В июне городской суд признал его виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Экс-преподаватель был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 44,9 тыс. руб. и лишением права заниматься преподавательской деятельностью в высших и средний специальных учебных заведениях в течение четырех лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимый получил от группы студентов автомобильный видеорегистратор стоимостью около 15 тыс. руб. в качестве взятки за возможность пользоваться смартфонами на экзамене. Кроме того, в январе текущего года три студента передали ему ноутбук за сдачу экзамена и зачетов без фактической проверки знаний. Александр Гинтер не признал вину.

Майя Иванова

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