Полиграфическая компания арендовала крупный склад на юге Петербурга

Компания «Печатня» арендовала 6,8 тыс. кв. метров в складском комплексе Nordway в поселке Шушары. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в Bright Rich | CORFAC International, которая выступила консультантом сделки.

«Печатня» занимается производством картонной упаковки, инструкций и самоклеящихся этикеток для фармацевтических, пищевых и парфюмерно-косметических предприятий. Компании потребовались дополнительные складские площади для хранения продукции вблизи производственной площадки, которая расположена в Колпино.

Южное направление традиционно лидирует по запросам арендаторов, говорит сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Через эту часть города организована логистика товаров, которые поставляются в Санкт-Петербург и другие регионы России, отмечает он. Кроме того, в этой локации сосредоточен основной объем предложения, добавляет эксперт.

Константин Куркин

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