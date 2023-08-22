DOGMA построит бульвар с арт-объектами в микрорайоне «Парк Победы»

Всего в рамках второй очереди будет построен 41 дом переменной этажности — 9, 16 и 18 этажей. Кроме того, проект включает в себя четыре современных детских сада и школу на 1550 учеников. Общая площадь озеленения составит 7 га.

В микрорайоне «Парк Победы» DOGMA построит прогулочный бульвар протяженностью 350 м. В озеленении планируется использовать взрослые деревья с широкой кроной. Здесь же будут установлены несколько арт-объектов: «Ротонда Часы», автомобиль «Победа» и легендарный танк Т-34. Центральной точкой притяжения станет фонтан «Водная гладь». В начале и конце бульвара появятся торговые киоски.

Для удобства и безопасности жителей в комплексе будут внедрены технологии умного дома, а также созданы безбарьерная среда, закрытые дворы без машин с видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Помимо парковой территории с фонтаном, детских и спортивных площадок, компания построит четыре современных детских сада и школу на 1550 учеников.

Архитектурную строгость будет подчеркивать атмосферная подсветка фасадов в вечернее время. Авторы проекта переосмыслили стиль сталинского ампира и создали уникальное культурное пространство, которое отличает монументальность, классические пропорции и четкость линий. Продолжают концепцию авторские лобби в стилистике ар-деко, высокие потолки и панорамные окна.

Андрей Козлов, директор по строительству ГК DOGMA: «Вдохновением на создание нового микрорайона послужила архитектура XX века. Именно тогда города устремились ввысь, начали появляться небоскребы, строгие линии и четкие формы стали главенствующими. Во второй очереди "Парка Победы" мы переосмыслили сталинский ампир, убрав излишнюю торжественность, но сохранив величие и строгую архитектуру. В вечернее время фасады будет выгодно подчерчивать подсветка, формируя особенную атмосферу в микрорайоне».

Комплекс «Парк Победы» возведен в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, рассчитан на два этапа строительства. Первая очередь состояла из шести 24-этажных домов класса «Комфорт+». Все дома сданы в I квартале 2022 года. Общая площадь второй очереди составляет 36 га, семь из которых будут выделены под озеленение. Строительство «Парка Победы 2» стартовало в сентябре 2022 года, первые дома компания планирует сдать в июле 2024 года.

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