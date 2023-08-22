В Самаре водитель без прав на иномарке протаранил автобус

ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло в Самаре во вторник утром. Происшествие случилось на пр. Карла Маркса в районе дома 510 «В» в 7:05 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полиция установила, что водитель 1971 года рождения, не имеющий права управления транспортом, ехал на автомобиле Mazda CX-7 от Березовой аллеи в сторону ул. Черемшанская, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину «ЗАЗ» и автобус «МАЗ». В результате аварии автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. По факту случившегося проводится проверка.

Георгий Портнов