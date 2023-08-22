В Нижегородской области завершена стройка 12 фельдшерско-акушерских пунктов

Строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) завершилось в Нижегородской области. По данным областного минстроя, еще по семи достроенным ФАПам подготовлены документы и идет процедура получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

В построенные ФАПы поставляется медицинское оборудование. После передачи проектной документации и оборудования предстоит также получить заключение регионального Центра гигиены и эпидемиологии о соответствии помещения санитарным нормам. После завершения процедуры лицензирования начнется прием пациентов.

Всего в 2023 году в Нижегородской области запланировано завершение строительства 28 ФАПов и трех офисов врачей общей практики. Кроме того, в Кстове и Новинках начнется строительство новых поликлиник. На строительство объектов первичного медицинского звена выделено около 860 млн рублей.

По данным минстроя, в 2023 году начали прием пациентов 52 ФАПа, построенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году.

Андрей Репин