Замглавы района Астраханской области обвиняют во взяточничестве

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по делу о двух эпизодах получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Фигурантом стал заместитель главы одного из районов региона, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в 2021-2022 гг. получил от представителя местных жителей 230 тыс. руб. за согласование схемы расположения земельных участков и их сдачу в аренду сельскохозяйственные работы, «при этом площадь участков значительно превышала допустимые максимальные размеры».

Прокуратура Астраханской области обратилась в Володарский районный суд с иском о взыскании с обвиняемого 230 тыс. руб. Там же рассмотрят и уголовное дело.

На сайте администрации Володарского района указаны три заместителя главы: первый (Дмитрий Курьянов), по социальной политике (Хамза Курмангалиев) и по оперативной работе. Имя последнего сотрудника не указано. Ранее пост занимала Ильмира Джумамухамбетова.

Дарья Васенина

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