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Московский «ОКБ Вектор» намерено наладить производство датчиков в Татарстане

Московская компания «ОКБ Вектор» планирует наладить производство своих датчиков в Татарстане. Об этом в ходе заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» заявил финансовый директор предприятия Алексей Фомичев.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«ОКБ Вектор» специализируется на разработке и производстве высокоточных приборов. Речь идет о датчиках давления, плотности, массы, температуры и др.

Помимо локализации производства компания планирует организовать сервисное обслуживание датчиков. Господин Фомичев также отметил, что цена на приборы у компании «адекватная и намного ниже импортных аналогов».

"Ъ-Казань"

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