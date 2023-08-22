Московский «ОКБ Вектор» намерено наладить производство датчиков в Татарстане

Московская компания «ОКБ Вектор» планирует наладить производство своих датчиков в Татарстане. Об этом в ходе заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» заявил финансовый директор предприятия Алексей Фомичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«ОКБ Вектор» специализируется на разработке и производстве высокоточных приборов. Речь идет о датчиках давления, плотности, массы, температуры и др.

Помимо локализации производства компания планирует организовать сервисное обслуживание датчиков. Господин Фомичев также отметил, что цена на приборы у компании «адекватная и намного ниже импортных аналогов».

"Ъ-Казань"