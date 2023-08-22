В Ростовской области мужчина задержан за незаконную попытку доступа к гостайне

Сотрудники УФСБ Ростовской области задержали с поличным гражданина России, пытавшегося незаконно приобрести секретное военное изделие для последующей перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данные о задержанном не раскрываются.

Согласно информации, мужчина знал, что изделие, которое он пытался купить является секретным. Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну).

«Сотрудниками органов ФСБ России проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности данного гражданина»,— сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Также ведется поиск возможных соучастников преступлений задержанного.

Анастасия Назарова