Жителю Кореновского района оставили в силе приговор за ДТП с двумя погибшими

Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор виновнику ДТП в Кореновском районе, в котором погибли беременная женщина и ее дочь. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мужчина проведет 10 лет в колонии общего режима.

9 мая 2021 года в районе 4:00 Дмитрий Чистяков в состоянии наркотического опьянения двигался на Lada Largus по проезжей части автодороги «Кореновск — Тимашевск». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely, в котором ехали мужчина, его супруга, находившаяся на седьмом месяце беременности, и двое детей женщины от первого брака. Семья переезжала в Краснодарский край из Омска. В результате ДТП женщина и ее 8-летняя дочь погибли, мужчина и мальчик получили травмы.

Кореновский районный суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскали с него 5,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Защита обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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