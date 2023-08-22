Администрация Каменска-Шахтинского выплатит 25,1 млн рублей за загрязнение почв

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия к администрации Каменска-Шахтинского. Теперь власти города обязаны возместить ущерб в размере 25,1 млн руб., нанесенный почвам в результате несанкционированного размещения мусора. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Согласно информации ведомства, нарушение природоохранного законодательства было выявлено в ходе плановой инспекции на территорию мусорного полигона в Каменске-Шахтинском. Специалисты обнаружили, что твердыми бытовыми отходами были загрязнены земельные участки общей площадью 44 тыс. кв. м. вокруг полигона.

«Сотрудники Управления установили, что несанкционированное размещение отходов произошло по вине администрации города Каменск-Шахтинский Ростовской области, вследствие несоблюдения обязательных требований по предотвращению и ликвидации загрязнений»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Так как администрация так и не возместила ущерб в установленном порядке, управление Росприроднадзора обратилось в суд, который обязал власти города выплатить штраф в полном объеме.

Отмечается, что в 2021 году руководство администрации Каменска-Шахтинского уже привлекали к ответственности за порчу земель бытовыми отходами на этих же территориях.

Анастасия Назарова