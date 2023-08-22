В Башкирии определили порядок предоставления грантов лучшим СНТ

Правительство Башкирии определило порядок предоставления грантов главы республики огородническим и садоводческим некоммерческим товариществам, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Как следует из документа, гранты будут предоставляться по итогам конкурса на строительство и ремонт спортивных и игровых зон, зон отдыха, общественных построек, установку системы видеонаблюдения, средства экстренного вызова охранных служб и пожаротушения. Сумма гранта — 500 тыс. руб.

Поощрение руководителей и членов СНТ и ОНТ за счет средств гранта не допускается. Главным распорядителем будет министерство сельского хозяйства республики. Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов вправе определяться органами самоуправления.

Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале в феврале текущего года, в бюджете республики в этом году на «системную» поддержку садовых товариществ предусмотрено 250 млн руб. — в два раза больше, чем в 2022 году.

Майя Иванова

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