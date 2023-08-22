ФСБ задержала гражданина РФ за попытку купить военную продукцию для перепродажи

Управление Федеральной службы безопасности сообщило о задержании в Ростовской области гражданина РФ, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи. Спецслужба отмечает, что мужчина был пойман «с поличным».

Из сообщения ФСБ, которое передает «РИА Новости», следует, что задержанный знал о секретности военной продукции. Возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Лусине Баласян