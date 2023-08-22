Спортинвентарь для уфимского театра кукол закупили по начальной цене

Управление капитального строительства Башкирии выбрало поставщика спортивного оборудования и тренажеров для театра кукол в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона признано ООО «ФК "Уралинвест"», которое предложило исполнить контракт по его начальной цене — около 3 млн руб.

Согласно аукционной документации, победитель аукциона обязан в течение 45 дней поставить настенный комплекс, три велотренажера, две беговые дорожки, два тренажера для сгибания ног, классический реформер, механический тренажер, тренировочную скамью и силовую раму.

ООО «ФК "Уралинвест"», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2008 года в селе Архангельское. Учредитель компании — Дмитрий Морозов. В 2022 году выручка компании составила около 16 млн руб., чистая прибыль — около 2,8 млн руб.

Венера Хисамова

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