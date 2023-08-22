В Екатеринбурге появятся посвященные городу световые инсталляции

В Екатеринбурге пройдет фестиваль светового искусства «Не темно». На нем художники покажут свои работы, посвященные знаковым зданиям и пространствам города. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщили «Ъ-Урал» организаторы, авторы создают арт-объекты, изображая любимые городские места. «Для каждого жителя города имеют большое значение конкретные здания. В этом плане художник, работающий с образами, ничем не отличается от обычного горожанина. Художника тоже "цепляет" конкретное место и его история, переплетенная с его собственной жизнью»,— рассказали в фонде «культурный транзит», который организовывает мероприятие.

В рамках выставки 1 сентября школьники в сопровождении родителей смогут посетить выставку бесплатно. 2 и 3 сентября посетители смогут побывать на светозвуковой инсталляции «Салют», посвященной бывшему кинотеатру. 6 сентября состоится лекция «Как вырастить инсталяцию». 8 и 9 сентября на выставке пройдут четыре экскурсии. В последний день, 10 сентября, можно посетить мастер-класс теневого театра «Тохот».

Полина Хабарова

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