Суд заключил под стражу челябинца, подозреваемого в диверсии возле аэропорта

В Челябинске суд избрал меру пресечения местному жителю, задержанному по подозрению в диверсии (ст. 281 УК РФ) на Южно-Уральской железной дороге. По данным информированного источника «Ъ-Южный Урал», челябинец заключен под стражу сроком на два месяца.

29-летний горожанин подозревается в поджоге релейного шкафа на станции Баландино недалеко от челябинского аэропорта. Преступление, по данным источника в правоохранительных органах, было совершено 13 августа. Подозреваемого задержали 20 августа сотрудники УФСБ России по региону вместе с полицией. По данным источника, челябинец был подписан на telegram-канала запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“» и планировал другие аналогичные преступления.

В отношении челябинца возбуждены уголовное дело о диверсии и попытке ее совершения.

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