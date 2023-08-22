В Петербурге отметили День флага России

Во вторник, 22 августа, в Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Утром возле Инженерного замка молодые активисты провели флешмоб-построение в цветах российского триколора. Более 1,5 тыс. добровольцев в белом, синем и красном выстроились в порядке, изобразив огромный флаг России.

Дню флага также был посвящен традиционный полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Перед залпом на площади состоялась церемония поднятия триколора.

Кроме этого, по улицам Петербурга проехали три пассажирских «Икаруса» СПб ГУП «Пассажиравтотранс», выстроенные по цветам российского флага.

Также на Исаакиевскои площади в честь праздника появился мультимедииныи куб с QR-кодами, с помощью которых можно сыграть в игру «Собери флаг» и создать digital-картину, которая затем появится на кубе.

Напомним, что флаг России имеет более чем 300-летнюю историю: он появился на рубеже XVII-XVIII веков при Петре I. Впервые триколор был поднят в 1668 году на флагманском корабле первой российской флотилии.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте