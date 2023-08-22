Дебаты с кандидатами на пост главы города пройдут в Ижевске

В Ижевске 22 и 23 августа с 16:00 до 18:00 пройдут дебаты с участниками конкурса на пост главы города. Их организует медиахолдинг Center digital & media, и они не являются частью процедуры избрания нового главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Кандидаты смогут коротко представить свою программу развития города. Кроме того, им предстоит ответить на наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни столицы Удмуртии, подготовленные журналистами.

Дебаты пройдут в классическом формате, устоявшемся за последние годы в России. Кроме того, у кандидатов будет возможность задать вопросы друг другу, а также ответить на вопросы пользователей соцсетей.

Транслироваться дебаты будут в прямом эфире в группах во «ВКонтакте» «Коммерсантъ-Удмуртия» и портала Izhlife.

Напомним, конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ижевска пройдет 24 августа. Всего на конкурс заявки подали 20 человек, один из них позднее от участия отказался.