Генпрокуратура вмешалась в скандал с жильем для переселенцев из аварийного дома

Многодетная семья из Оренбурга, которая ранее проживала в аварийном доме, но вместе с другими собственниками после пожара осталась без жилья, получила благоустроенную квартиру. Это произошло после вмешательства в ситуацию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Генпрокуратура РФ

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел личный прием в Оренбурге. На встрече с главой ведомства мать шестерых детей рассказала о нарушении жилищных прав. Контрольный орган провел проверку и установил, что в 2017 году многодетная семья получила по программе переселения из ветхого и аварийного жилья трехкомнатную квартиру в доме, который не отвечал строительным, противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам

В декабре минувшего года в здании произошел пожар, и его признали аварийным. В итоге собственники остались без жилья.

После вмешательства генпрокурора РФ многодетной матери из Оренбурга предоставили новую квартиру, а владельцы восьми других жилых помещений в аварийном доме получили их выкупную стоимость.

Также по материалам прокурорской проверки в отношении представителей подрядчика и мэрии, которые разрешили ввести дом в эксплуатацию, были возбуждены уголовные дела по указанным фактам. Генпрокуратура РФ взяла на контроль их расследование.

Георгий Портнов