Героям СВО в Курской области будут предоставлять бесплатные участки земли

Губернатор Курской области Роман Старовой сообщил в соцсетях о подписании пакета законов, ранее одобренных региональным парламентом. Среди них - изменения в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков.

Теперь действие закона распространяется и на военнослужащих — участников спецоперации, которые удостоены звания Героя РФ или награждены орденами за проявленные заслуги.

Также губернатор сообщил, что теперь в регионе появится новый почетный знак и диплом «Я — курянин». Он будет давать льготы при поступлении в ВУЗ (до десяти дополнительных баллов). Их смогут получать молодые люди, проявившие творческие или спортивные способности, ставшие победителями олимпиад, соревнований и конкурсов, пояснил господин Старовойт.

Земельные участки участникам СВО выдают бесплатно и в других субъектах РФ. В частности, оформление такой льготы началось в Севастополе, где уведомления с предложением конкретного объекта направлены уже 447 военнослужащим и членам семей погибших участников спецоперации.

Владимир Зоркий