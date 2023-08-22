В Екатеринбурге представили новые регламенты Суперлиги по мини-футболу

На пресс-конференции в Екатеринбурге руководители чемпионата России по мини-футболу (футзалу) (Pari-Суперлига) представили новые регламенты, которые будут введены в практику регулярного чемпионата с сезона 2023-2024.

Во-первых, сократятся таймы с 25 до 20 минут. Во-вторых, появятся серии шестиметровых ударов, если команды сыграли вничью — подобно буллитам в хоккейных чемпионатах.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига» Иван Шабанов пояснил, что введение серии пенальти призвано поддерживать интригу в турнире, привлекать зрителей и уже привело к повышению спонсорских гонораров. «Безусловно, это приведет к повышению гонораров спонсоров, которыми являются во многом букмекерские компании»,— отметил господин Шабанов.

Кроме того, в мини-футболе появится VideoSupport аналог футбольного VAR. «Он появится на всех матчах, чтобы сократить проблему критических ошибок судейства, из-за которых обсуждается чаще не сам спорт»,— подчеркнул господин Шабанов.

Чемпионат России по мини-футболу проводится с 1993 года. С 2019 года имеет название Pari-Суперлига (Париматч – Чемпионат России по мини-футболу) и является одним из ведущих в мире, наряду с бразильским и испанским.

Одной из ведущих мини-футбольных команд является «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург), которая становилась чемпионом страны (в 2009, 2010, 2021 годах), завоевала три кубка России (2007, 2022 и 2023) и кубок УЕФА (2008). Президент МФК «ВИЗ-Синара» Григорий Иванов является президентом АПМФК «Суперлига».

Александр Стародумов

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