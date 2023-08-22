В Югре при пожаре во временном жилье погиб четырехлетний ребенок

В Ханты-Мансийске при пожаре во временном жилье погиб четырехлетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе СУ СК Ханты-Мансийского автономного округа, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, пожар произошел вечером 18 августа около 21:00. Потушив пламя, на месте возгорания было обнаружено тело четырехлетнего ребенка. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания ребенка и причины возгорания.

Кроме того, прокуратура округа начала проверку. По ее итогам будут приняты меры реагирования. Ведение уголовного дела находится на контроле ведомства.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте