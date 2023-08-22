В Тобольске на гастрономическом фестиваля приготовят более 600 литров ухи

На десятом гастрономическом фестивале «Уха-Царица» в Тобольске (Тюменская область) планируют приготовить более 600 литров ухи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оргкомитет мероприятия. Рыбный фестиваль пройдет 2 сентября.

По данным оргкомитета, на Базарной площади 13 команд будут готовить в больших котлах уху по своим рецептам. Помимо этого участники планируют жарить рыбу на большой сковороде. Жители Тобольска и гости города смогут также принять участие в конкурсах и мастер-классах. «Каждый желающий сможет присоединиться к балаганному шествию, которое возглавит огромная красная рыба — символ фестиваля. Также можно принять участие в конкурс-дефиле костюмов на рыбную тематику»,— рассказали в оргкомитете.

Ожидается, что участие в фестивале примут около 10 тыс. человек. С 19 августа по 3 сентября в рамках гастрофестиваля пройдут рыбные недели в ресторанах Тобольска.

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