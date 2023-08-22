Венгрия одобрила назначение бывшего бойца ВСУ послом Украины в стране

Министерство иностранных дел Венгрии утвердило назначение послом Украины в Будапеште бывшего бойца украинских Вооруженных сил, экс-преподавателя Ужгородского национального университета Федора Шандора. Венгерские власти ожидают, что в ближайшее время посол — этнический венгр — в ближайшее время прибудет в страну.

«Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла Украины в Будапеште »,— профессора Ужгородского национального университета, экс-военнослужащего ВСУ Федора Шандора»,— сообщает венгерское издание ATV.

Также, по информации венгерских журналистов, назначение господина Шандора послом в Венгрии одобрено президентом республики Катилин Новак. После прибытия в страну новый посол получит из рук президента Венгрии верительную грамоту.

Сам господин Шандор в интервью украинскому телеканалу «112» подтвердил, что получил информацию о согласовании своего назначения на пост посла, но пока не знает. когда сможет отправиться в Венгрию.

Как рассказала «Европейской правде» глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева, которая сказала, что Киев решил отправить в Венгрию нового посла, который имеет венгерские корни и образование в области общественных наук. По ее словам, выбор украинских властей пал на «человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры с Будапештом».

Ранее в отношениях между Украиной и Венгрией неоднократно возникали трудности и конфликты по поводу прав закарпатских венгров, права которых, по мнению Будапешта, нарушаются Киевом. Команда украинского президента Владимира Зеленского с такими обвинениями не согласна и считает, что венгерское руководство «играет на руку России», конфликтуя с Киевом.

Александр Кислов