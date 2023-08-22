«Компания укрепила связи с современным искусством»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о некоторых художниках, чьи работы купил бренд в рамках проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

Темой корпоративных арт-коллекций и проектов компаний в области искусства я занимаюсь давно, но почему-то об арт-проекте Celine я знала довольно мало. И зря. Инициатива эта довольно интересная. Рассказываю: под креативным руководством Эди Слимана компания Celine сильно укрепила связи с современным искусством. Так, в 2019 году был запущен проект Celine Art Project. В рамках него бренд финансирует приобретения работ современных художников для магазинов и шоурумов Celine.

Sotheby’s называет проект, который может показаться скорее декораторским, ни много ни мало «новым видом корпоративной благотворительности, основанном на общей приверженности творчеству, самовыражению и эстетическому поиску». Как считают в Sotheby’s, модный дом дает современным художникам прекрасную выставочную платформу и привлекает интерес к их творчеству. Так, только за последний год Celine приобрел работы шести новых художников.

Среди них Элейн Кэмерон-Вейр, работа которой заняла центральное место в бутике Celine в Токио. В беседе с обозревателями сайта Sotheby’s она рассказывает о философии своего творчества так: «У меня лично есть ощущение, что... не то чтобы мы вступаем в темные века, но мы находимся на краю чего-то… Такое ощущение, что мы находимся на грани масштабной катастрофы. Но, несмотря на это, я стараюсь оставаться оптимисткой».

Согласитесь, художник не с самой простой философией творчества для модного бутика. Но сами ее работы не слишком сложны для экспонирования: золото, имитация чешуи змеи уроборос, флора. Куда сложнее работы другого нового для Celine Art Project художника — Катинки Бок. Первым приобретенным стал предмет в виде глиняных блоков, напоминающих пьедесталы, помещенные один на другой.

То же можно сказать и о других художниках, пополнивших коллекцию. Этим Celine Art Project и прекрасен: это не какие-то работы, которые должны дополнить и украсить интерьеры. Глиняные блоки Катинки Бок стоят у золотой витой лестницы в парижском Celine на Рю Дюфо и заставляют остановиться. И задуматься.