Бывшему замначальника красноярской полиции огласили обвинения по делу взятках

Прокуратура огласила обвинение бывшему замначальника полиции по Красноярскомуткраю Михаилу Привалихину. Во время заседания в Центральном райсуде обвиняемый заявил, что частично признает вину, сообщает региональная прокуратура.

Согласно версии следствия, бывший полицейский получил почти 9 млн руб. от руководителя компании ритуальных услуг. За это фигурант дела должен был оказывать предпринимателю покровительство, а также помогать в разрешении конфликтов с конкурентами.

В марте-апреле 2019 года обвиняемый получил 2 млн руб. после чего потребовал систематической передачи денег от 100 тыс. до 500 тыс. руб. До декабря 2020 года он лично получил 31 «платеж» в офисе организации на сумму 5 млн руб. Еще 100 тыс. руб. обвиняемый получил в отпуске через счет бывшей супруги, а на 220 тыс. руб. для него был приобретен охотничий «карабин» Браунинг БАР МК 3.

Уточняется, что порядок сумм зависел от потребностей Михаила Привалихина.

Помимо этого, в прошлом году бывший полицейский получил еще 1,6 млн руб. и айфон 13 мини. За это замначальника полиции края оказал давление на конкурента своего «партнера», который намеривался забрать часть ритуального бизнеса себе.

Михаилу Привалихину предъявлен обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (максимальное наказание лишение свободы до 15 лет).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, обвиняемого задержали 5 октября в Красноярске, в тот же день ему предъявили обвинение во взяточничестве. В последующем полковника этапировали в Москву.

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Александр Киселев