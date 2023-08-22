Московская компания не смогла купить пермский оборонный завод

ФГУП «Машиностроительный завод Дзержинского» и ООО «ПСК "Спецпроектстрой"» 18 августа подписали соглашение о расторжении сделки по продаже имущественного комплекса пермского предприятия. По словам конкурсного управляющего завода Льва Шляпина, это связано с тем, что Минпромторг РФ аннулировал у ООО лицензию на работу с материалами, составляющими государственную тайну. В этих условиях он не может передать победителю торгов оборудование и секретную документацию.

Завод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС.

Имущественный комплекс должника был выставлен на торги единым лотом. В апреле их победителем был признан единственный участник ООО «ПСК "Спецпроектстрой"». С ним был заключен договор купли-продажи лота по цене 725 млн руб. В мае Минпромторг РФ попытался добиться признания торгов недействительными, его позицию поддержали Росимущество и прокуратура. В удовлетворении требований было отказано, после чего заявители направили жалобы в апелляцию.

На заседании Семнадцатого арбитражного апелляционного суда представитель надзорного органа указывал, что на момент подачи заявки у «Спецпроектстроя» не было лицензии на работу с секретными сведениями. Компания получила ее перед подведением итогов торгов. На заседании представители ООО и господин Шляпин сообщили, что договор расторгнут из-за отзыва лицензии незадолго до рассмотрения апелляции. Тем не менее они настаивали, что торги законны, поскольку на момент определения победителя лицензия у компании была. В итоге суд в удовлетворении апелляционных жалоб отказал.

Дмитрий Астахов, Пермь