РБК: задержан специалист по борьбе с экстремизмом из института МВД

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с ФСБ задержали старшего научного сотрудника НИЦ № 3 по исследованию проблем противодействию преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) МВД Сергея Бендзяка. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), написал РБК со ссылкой на источник в полиции и собеседника, знакомого с материалами дела.

По словам собеседника издания, ранее господин Бендзяк занимал должность замруководителя подразделения Московского уголовного розыска, работающего по делам об организованной преступности. Источник РБК в полиции также рассказал, что Сергей Бендзяк вел дело бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.

По данным РБК, во время работы во ВНИИ МВД господин Бендзяк выпустил научную работу «Осуществление оперативно-розыскных мероприятий по выявлению организованных групп экстремистской направленности в сети Интернет». Из базы российской научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» следует, что авторству Сергея Бендзяка также принадлежит работа «Анализ нормативного правового определения экстремизма в российских, зарубежных и международных актах».

Согласно материалам дела, с которым ознакомился собеседник РБК, Сергея Бендзяка подозревают в крупном мошенничестве. По данным следствия, он пообещал бизнесменам оказать содействие в регистрации незаконной постройки. «За это они получили 5 млн руб., заведомо зная, что не смогут выполнить данное обещание», — рассказал источник издания. Однако московские власти вскоре решили снести постройки. О каких объектах идет речь, в материале РБК не уточняется. По словам собеседника, следствие также проверяет господина Бендзяка на причастность к еще нескольким эпизодам дела.

Милена Костерева