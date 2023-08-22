Региональные власти хотят назначать директоров школ во всех муниципалитетах Прикамья

Краевые власти хотят получить полномочия по назначению и увольнению руководителей средних образовательных учреждений Прикамья. Об этом сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании инфраструктурного комитета заксобрания. Сейчас полномочиями по назначению директоров школ обладают органы местного самоуправления муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам госпожи Кассиной, перераспределение полномочий в пользу субъекта РФ — федеральный тренд. Министр отметила, что региональный бюджет «практически полностью финансирует сферу образования». Но при этом краевое министерство не может напрямую влиять на управление учебными заведениями, в частности — контролировать штатное расписание. Госпожа Кассина полагает, что дополнительные полномочия позволят краевым властям скорректировать зарплату директоров школ и завучей, чтобы она не сильно отличалась от зарплаты обычных учителей.

Раиса Кассина заявила также, что отсутствие возможности назначать и увольнять директоров школ мешает региональному министерству реализовывать «единую федеральную стратегию в сфере образования». «Каждый муниципалитет будет выполнять те задачи, которые ставит ближайший начальник, а не страна. Есть много примеров, когда посылы, которые идут к нам от федерации, прерываются на уровне муниципалитетов»,— считает министр.

В мае на рассмотрение заксобрания Пермского края поступил законопроект, предусматривающий перераспределение полномочий по назначению и увольнению директоров школ в Перми в пользу регионального правительства. Против этой инициативы выступили прокуратура Пермского края, управление экспертизы и аналитики, а также государственно-правовое управление заксобрания. По мнению юристов, учредителем образовательных учреждений являются органы местного самоуправления и частично забирать полномочия без смены учредителя некорректно.

Несмотря на это, региональные власти от своих планов отказываться не собираются. По словам Раисы Кассиной, через год после Перми аналогичное перераспределение планируется провести и в других муниципалитетах. Депутаты профильного комитета рекомендовали принять законопроект в первом чтении на пленарном заседании заксобрания 24 августа и доработать все спорные моменты, касающиеся среднего образования, до рассмотрения во втором чтении.