Ростовский МЭЗ «Юг Руси» начал судиться за товарный знак с тульской MEZ YUG RUSI

ООО МЭЗ «Юг Руси» (Ростов-на-Дону) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском о защите исключительных прав на товарные знаки. Ответчиком указано ООО «Трейд Групп» (Тула). Информацию об этом можно найти в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Подробности судебных претензий ростовской компании не сообщаются.

ООО «Трейд Групп» зарегистрирована в 2018 году, на английском языке название фирмы указано как LLC «MEZ YUG RUSI».

Компания специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных. Выручка «Трейд Групп» в 2022 году превысила 222 млн руб. Учредителем ООО является Иван Жуков.

ООО МЭЗ «Юг Руси» (входит в ГК «Юг Руси») является одним из крупнейших российских производителей растительного масла.