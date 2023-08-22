На Васильевском острове раньше срока закончили строить детский сад №39

На Васильевском острове застройщик раньше срока закончил строительство детского сада на территории ЖК «Морская набережная», сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Николай Линченко.

Сад получил номер «39». До конца 2023 года застройщик передаст его городу. Учреждение рассчитано на 320 детей: раннего, младшего, среднего и старшего возрастов. Как сообщает «Группа ЛСР», строившая здание, предполагалось, что разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено в октябре.

В 3-х этажном здании созданы все необходимые условия для развития детей: физкультурный и музыкальный залы, бассейн, медкабинет, кабинеты для кружков, мастерские, а также большая территория для прогулок и занятий спортом, на которой предусмотрены навесы.

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