В России сделали бронированный вариант внедорожника Tank 500

Компания «АрморГрупп» представила новый вариант внедорожника Tank 500 — автомобиль получил бронезащиту по классу «Бр4».

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Фото: Great Wall Tank 500

Фото: Great Wall

Защитная капсула, выполненная из легированной стали толщиной 6,5 мм, интегрирована в автомобиль и визуально бронированный внедорожник не отличается от стандартного. Модель «АрморГрупп» получила пулеуловители во всех дверных проемах, специальное баллистическое стекло толщиной 39 мм, лобовое стекло с обогревом, опускаемое заднее стекло, играющее роль дополнительного эвакуационного выхода.

Бронезащита обеспечивает защиту водителя и пассажиров от обстрела из АКМ и АК74, а также снайперской винтовки СВД пулями калибром 7,62х54 ЛПС, 7,62х54 и 5,45х39 со стальным термоупрочненным сердечником. Внедорожник также выдерживает боковой взрыв с использованием 4 кг тротила и подрыв 0,25 кг взывчатого вещества в тротиловом эквиваленте под днищем автомобиля.

В оснащение Tank 500 входят противопожарная систем, система дымоудаления из салона, дополнительный аккумулятор и интерком для общения с находящимися вне автомобиля лицами. Стоимость бронированного внедорожника не названа.

Напомним, Tank 500 оснащен 299-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором V6, который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом c понижающей передачей, блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов.

Максим Вершинин

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