BHP Group получила самую низкую годовую прибыль за последние три года

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Group опубликовала результаты финансового года, завершившегося 30 июня. Чистая прибыль BHP упала на 37%, до $13,42 млрд, что несколько ниже прогнозов аналитиков и самый низкий показатель для компании с 2020 года. Показатель EBITDA снизился с $40,6 млрд до $28 млрд, выручка сократилась с $65 млрд до $53 млрд, размер чистого долга увеличился с $333 млн до $11 млрд. Компания снизила дивиденды почти вдвое, до $1,7 за акцию.

В своей отчетности BHP предупредила, что ее показатели в значительной мере зависят от восстановления сектора недвижимости в Китае и масштабов сокращения производства стали китайскими компаниями. BHP поставляет значительные объемы железной руды в Китай, из которой производится сталь, используемая в строительстве. Между тем в Китае сейчас серьезные проблемы в обоих секторах и, кроме того, высокий уровень безработицы среди молодежи и дефляция.

На показателях компании также негативно сказалось падение цен на сырье, особенно на железную руду, которая обеспечивает BHP почти 60% прибыли от основной деятельности. И в то время как BHP увеличила добычу железной руды за год с 253 млн тонн до 257 млн тонн, средняя цена реализации упала с $113,1 за метрическую тонну до $92,54. Снизились цены также на медь и коксующийся уголь, которые также важны для показателей BHP. А стоимость дизельного топлива, электричества и труда, напротив, выросли из-за инфляции.

В своей отчетности BHP отметила, что в краткосрочной перспективе «ситуация в развитых странах остается неопределенной, но мы ожидаем, что Китай и Индия останутся относительными источниками стабильности для спроса на сырье». Спрос со стороны Китая остается «довольно крепким» благодаря активному развитию там автомобильной отрасли и зеленых технологий.

Алена Миклашевская