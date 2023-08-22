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Нехватку врачей и транспортную недоступность выявили в работе ГКБ №3 в Ижевске

Проблемы с транспортной доступностью, временем прибытия врача на вызов и нехватку специалистов выявили в работе Городской больницы №3 в столице Удмуртии. Об этом по итогу общения с пациентами сообщил в Telegram первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Багин.

Отмечается, что больница обслуживает 43 тыс. жителей Ленинского района на территории в 25 кв. м. При этом на 16 терапевтических участках в настоящее время работает только половина терапевтов.

Главный врач Сергей Шкляев ведет работу по привлечению врачей и среднего медперсонала. Так, в скором времени на базе учреждения начнет работать учебный класс Республиканского медколледжа.

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