Кредиторы «Юрмаша» определят условия продажи его имущества

Конкурсный управляющий ООО «Юргинский машиностроительный завод» Артемий Кузнецов назначил на 5 сентября проведение собрания кредиторов предприятия для утверждения положения о начальной продажной цене имущества должника, находящегося и не находящегося в залоге. Помимо этого, собранию будет представлен отчет о проведении конкурсного производства.

В сентябре прошлого года ВЭБ.РФ объявлял торги по продаже 4,4 млрд руб. прав требования к «Юрмашу», обеспеченных залогом, за 584 млн руб. Заявок на торги не поступило, и в настоящее время в разделе «реализация активов» на сайте ВЭБ.РФ «имущественный комплекс» Юрмаша обозначен как «актив в процессе оценки».

ООО «Юргинский машиностроительный завод» было создано в 2005 году на базе активов ранее обанкроченного ОАО «Юргинский машиностроительный завод». После смены нескольких собственников завод оказался сначала под контролем «Уралвагонзавода», а затем перешел к ГК «Ростех». В сентябре 2020 года предприятие было признано банкротом, в декабре того же года прекратило хозяйственную деятельность. С прошлого года в части цехов завода возобновила производство его 100-процентная «дочка» - ООО «Производственная компания «Юрмаш».

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Игорь Лавренков, Кемерово