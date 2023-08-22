Курганское УФАС признало незаконной рекламу «залоговой компании»

Управление ФАС России по Курганской области признало ненадлежащей рекламу о выдаче займов под залог недвижимости и ПТС Первой уральской залоговой компании. Информацию распространял индивидуальный предприниматель, который не числится в реестрах официальных финансовых организаций Центробанка, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС на рекламу пожаловался житель Кургана. На здании, расположенном на улице Томина, размещалась вывеска с текстом: «Первая уральская залоговая компания. Деньги под залог ПТС и недвижимости».

Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что сведения не соответствуют действительности, реклама может сформировать у потребителей мнение о том, что рекламодатель вправе выдавать займы под залог недвижимости и ПТС без изъятия самого автомобиля. Однако индивидуальный предприниматель не является кредитной организацией, отсутствует в соответствующих реестрах Банка России и не относится к субъектам, которые имеют право предоставлять потребительские займы.

На момент вынесения решения о признании рекламы ненадлежащей вывеску демонтировали. Курганское УФАС решает вопрос о возбуждении административного дела.

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