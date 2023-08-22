Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани завершат осенью следующего года

Работы по реконструкции Горьковского шоссе в Казани планируют закончить в октябре следующего года. Общая их стоимость превысит 27 млрд руб. Об этом в ходе пресс-тура заявил мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

«Наряду с Вознесенским трактом Горьковское шоссе сильно увеличит пропускную способность. Получим бессветофорную магистраль, самую скоростную»,— сказал господин Метшин.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе стартовала в январе прошлого года. Ожидается, что дорога будет расширена до шести полос, а пропускная способность увеличится до 11 тыс. машин в час.

"Ъ-Казань"