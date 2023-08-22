Премьер КНДР подвергся публичной критике Ким Чен Ына

Центральное телеграфное агентство Кореи — государственное информагентство КНДР — опубликовало материал о посещении «уважаемого товарища Ким Чен Ына восстановительных работ на зоне затопления» на востоке страны.

В материале, опубликованном во всех северокорейских газетах, включая англоязычную The Pyongyang Times, цитируются необыкновенно резкие слова, сказанные лидером Северной Кореи в адрес своего премьер-министра, членов правительства: «После того как мне рассказали о… наводнении, я отправил секретарей Центрального комитета партии на место, чтобы они руководили восстановительными работами и принимали шаги по мобилизации даже военнослужащих. Но ведущие должностные лица кабинета, министерств и государственных учреждений так и не побывали на… месте. Премьер раз или два осмотрел место с позиции наблюдателя и отправил туда вице-премьера». Столь же жестко северокорейский лидер раскритиковал и все правительство страны.

Резкая и публичная критика высших должностных лиц государства — редкость в Северной Корее. Случается это обычно накануне их отставки или даже ареста. В данном случае, считают эксперты, будет «неизбежная» перестановка в руководстве страны. Как отмечают эксперты, опрошенные агентством AFP, премьер-министр страны Ким Док Хун, похоже, выбран на роль «козла отпущения», на которого будет свалена вся вина за экономические проблемы страны. Недавно в ООН Пхеньян подвергся резкой критике за непомерные расходы на военные цели, в то время как экономика страны находится в упадке, население голодает и часто лишено даже элементарных товаров первой необходимости. Сообщения о голоде в Северной Корее подтверждает и южнокорейская разведка, сообщающая о том, что три года подряд экономика КНДР сокращается.

О грядущих чистках в политическом руководстве страны сообщило и ЦТАК, отметившее, что северокорейский лидер «дал указание ряду профильных отделов ЦК Трудовой партии Кореи, Государственной контрольной комиссии и прокуратуре выявить тех, кто несет ответственность за случившееся и подвергнуть их самому строгому наказанию по партийной линии и по закону.

Виктор Бук