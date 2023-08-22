В Петербурге задержали главу компании, водившей экскурсии для диггеров в Москве

Полиция задержала в Санкт-Петербурге Александра Кима, гендиректора компании «Спутник», которая организовала незаконную экскурсию по подземному коллектору в Москве, в результате которой погибли четыре человека, сообщило агентство «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно агентству, его доставят в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения. Собеседник агентства рассказал, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью людей в московском коллекторе, устанавливается местонахождение главы компании «Авангард» Александра Лазовского, который может быть причастен к экскурсиям. Предположительно, господин Лазовский находится в Дубае.

20 августа, как стало известно Следственному комитету, гид-диггер проводил для группы из семи человек экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве. Из-за сильного ливня коллектор переполнился, и пять человек погибли, в их числе несовершеннолетние. Судьба остальных пока неизвестна.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 статьи 238 УК РФ). Следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению экскурсии: один из них находится на допросе, остальных объявили в розыск.

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