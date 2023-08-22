Дочерние общества Самарской группы НК «Роснефть» обсудили ключевые задачи устойчивого развития компании в регионе

На традиционном круглом столе выступили представители предприятий компании, работающих на территории Самарской области, региональных и муниципальных профильных ведомств, федеральных контролирующих органов, общественных организаций и образовательных учреждений. О производственных результатах и социальном взаимодействии с регионом доложили представители Новокуйбышевского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок, Куйбышевского НПЗ, «Самаранефтепродукта», СамараНИПИнефти, «Самаранефтегаза».

Только современные технологии

Новокуйбышевский НПЗ — лидер по неф­тепереработке в Самарском регионе. Как сообщил генеральный директор предприятия Сергей Голицаев, в настоящее время завод выпускает топливо для всех видов транспорта (всего более 30 видов продукции), в том числе НК НПЗ — единственный среди предприятий Самарской группы «Роснефти» изготавливает реактивное топливо.

География отгрузок охватывает 60 регионов России и стран ближнего зарубежья. Глубина переработки нефти на НК НПЗ достигла отметки в 75%, отбор светлых нефтепродуктов — почти 56%, оба показателя выросли на 2% выше показателей 2021 года.

На НК НПЗ продолжается работа по улучшению качества продукции, увеличению глубины переработки нефти, повышению производственной и экологической эффективности. Полным ходом идет масштабная модернизация производственных мощностей, ключевым проектом которой является строительство комплекса гидрокрекинга.

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Ввод комбинированного комплекса гидрокрекинга позволит повысить глубину переработки нефти до 95% и увеличить выпуск светлых нефтепродуктов.

Также к перспективным проектам модернизации НК НПЗ относятся реконструкция установки замедленного коксования с увеличением ее производительности, строительство новой установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2, которая позволит обновить технологический фонд предприятия, строительство трубопровода между Новокуйбышевской нефтехимической компанией и НК НПЗ для отказа от услуг железнодорожного транспорта при отгрузке части продуктов.

Завершение всех этапов модернизации позволит предприятию повысить индекс Нельсона к 2028 г. до 13,25.

Гордится НК НПЗ и своими достижениями в области охраны труда. Одно из передовых ноу-хау промышленного гиганта — развитие инновационной программы мониторинга соблюдения требований охраны труда с применением обучающейся нейросети. Одновременно с производственными достижениями НК НПЗ реализует и комплекс мероприятий для минимизации воздействия на окружающую среду. Например, по сравнению с 2019 годом показатели воздействия на атмосферный воздух в 2022 году сократились на 50%. Этого удалось достичь в том числе благодаря модернизации мощностей и проведению экологических мероприятий.

Предприятие обеспечивает постоянный производственный экологический контроль качества атмосферного воздуха. Для этого Новокуйбышевский НПЗ установил экологические посты со сверхточным оборудованием, которое круглосуточно в режиме онлайн передает данные в лабораторию экологического контроля. Кроме того, на заводе ведется мониторинг исследований подземных вод.

Особое внимание на заводе уделяется социальной политике. В частности, на НК НПЗ заводчанам и членам их семей доступны 70 льгот и гарантий, а коллективный договор предприятия является одним из лучших в компании «Роснефть».

Регулярно с участием новокуйбышевских нефтепереработчиков проводятся спортивные семейные праздники, фестиваль ГТО, спартакиады и легкоатлетические забеги. Также заводчане присоединяются к экологическим инициативам компании и городской администрации. Так, Новокуйбышевский НПЗ вместе с другими предприятиями в периметре НК «Роснефть» принимает активное участие в корпоративной волонтерской программе «Платформа добрых дел», акциях по восполнению речных биоресурсов — выпуску мальков краснокнижной стерляди и толстолобика в Волгу, высаживанию зеленых насаждений.

Наука и производство в ритме времени

Уникальным не только для региона, но и для всей компании «Роснефть» является Новокуйбышевский завод масел и присадок (ООО «НЗМП»). Сегодня завод — ведущий производитель смазочных материалов нефтяной компании и крупнейший производитель присадок в России. Мощность производства в настоящее время составляет 440 тыс. тонн товарной продукции в год.

В этом году заводу исполнилось 25 лет, и за это время более чем в два раза выросли ежегодный объем переработки сырья и производство товарной продукции предприятия, а ассортимент увеличился в четыре раза. В настоящее время здесь производят более 200 наименований продукции, в том числе 188 видов смазочных масел: базовые, индустриальные, гидравлические и другие промышленные масла, моторные, трансмиссионные масла и жидкости для автоматических коробок передач, закалочные и прочие группы. Новокуйбышевский завод масел и присадок — единственный в России производит алкилсалицилатные присадки.

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В числе главных потребителей продукции НЗМП — крупные промышленные компании России: ведущие автомобильные предприятия, производители черной металлургии и угольной промышленности, горнодобывающие и металлургические компании, в том числе такие всемирно известные, как АВТОВАЗ и КАМАЗ. География отгрузки товарной продукции охватывает 56 регионов РФ и дружественные страны ближнего зарубежья.

О высоком качестве продукции НЗМП свидетельствуют ежегодные победы во всероссийском конкурсе «СТО лучших товаров России» в категориях «Продукция производственно-технического назначения» и «Промышленные товары для населения».

Основная задача, над которой в настоящее время работает коллектив предприятия совместно с научным блоком «Роснефти», — укрепление государственной технологической независимости. И эта работа приносит положительный результат. Например, уже разработаны 12 пакетов присадок для различных классификаций моторных, индустриальных и компрессорных масел, не уступающих импортным аналогам. Кроме того, пакеты присадок НЗМП позволяют производить всю линейку моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей от классического до современного автотранспорта.

Завод реализует программу импортозамещения, направленную на преодоление зависимости от зарубежных технологий, компонентов и продукции.

Основное направление работы — расширение ассортимента собственного производства и освоение нового ассортимента.

В числе последних достижений коллектива завода — разработка оте­чественного многофункционального пакета присадок PH-SL совместно со специалистами корпоративного научного блока. Пакет предназначен для моторных масел премиального уровня для бензиновых двигателей, имеет одобрение АВТОВАЗа на применение в маслах группы ЛЮКС, в двигателях до Евро-5 включительно. Пакет присадок PH-SL с положительным результатом прошел испытания в научных лабораториях и на автопромышленном комплексе, подтвердив функциональность и экологичность моторного масла на его основе.

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Специалисты завода совместно с научно-проектным блоком компании продолжают разрабатывать и осваивать в производстве высокотехнологичные наукоемкие продукты для наиболее полного удовлетворения потребностей рынка в современных смазочных материалах.

Один из ключевых элементов стратегии компании и НЗМП — рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий. И за последние три года в рамках программы энерго­сбережения на предприятии реализовано более 20 мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производственных процессов. Экономический эффект составил свыше 40 млн рублей и обеспечил НЗМП почетное место в тройке лидеров по итогам корпоративного рейтинга системы энергетического менеджмента, повышения энергетической эффективности и энергосбережения среди нефтеперерабатывающих предприятий.

На заводе активно развивается экологическое волонтерство. В 2022 году сотрудники завода приняли участие в нескольких десятках экологических акций. Среди самых значимых — благоустройство родников области, очистка прибрежных зон Волги и ее притоков, восполнение лесного фонда и другие.

Повышая эффективность

Не отстает от коллег и самарский неф­тяной гигант — Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. По итогам 2022 года предприятие улучшило свои показатели по объему средств, сэкономленных за счет проведения мероприятий по снижению операционных затрат и внедрения современного оборудования. Экономический эффект от реализации программы повышения операционной эффективности в 2022 году составил 63 миллиона рублей. Всего в прошлом году на КНПЗ было реализовано более полутора десятков энергосберегающих проектов, и работа по повышению энергоэффективности продолжается.

Также в 2022 году КНПЗ повысил эффективность производственных процессов по выпуску высокооктановых бензинов высшего экологического класса. Благодаря новым техническим решениям завод увеличил производство автобензина АИ-92 класса «Евро 5» на 12%. Экономический эффект от внедрения мероприятий оценивается более чем в 0,5 млрд руб.

Основное направление развития Куйбышевского НПЗ связано с модернизацией мощностей, что позволяет существенно снизить воздействие на окружающую среду. За последние пять лет удалось сократить это воздействие более чем в 2,5 раза.

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Сейчас на предприятии ведутся работы по реконструкции очистных сооружений, которые перерабатывают не только промышленные стоки завода, но и канализационные воды Куйбышевского района Самары. Модернизация позволит довести качество сточных вод до нормативов, применимых к рыбохозяйственным водоемам.

Всего же предприятие реализует более 40 экологически значимых мероприятий ежегодно.

Так, например, в 2022 году заводчане выпустили в Волгу 76 тысяч мальков ценных пород рыб в рамках заводской программы восполнения биоресурсов реки.

Огромное внимание КНПЗ уделяет вопросам развития территории своего присутствия. В 2022 году предприятие стало призером финала конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Победа стала подтверждением эффективности политики по взаимодействию с регионом присутствия. Ежегодно КНПЗ поддерживает десятки учреждений образования и культуры, медицины и спорта, вузы, молодежные центры и ветеранские организации.

За последние пять лет завод, имеющий статус градообразующего предприятия для Самары, реализовал более 50 благотворительных и социально значимых проектов, в том числе по озеленению Куйбышевского района и экологическому воспитанию подрастающего поколения.