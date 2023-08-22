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обновлено 12:10

Выдано разрешение на реконструкцию пермского стадиона «Юность»

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию стадиона «Юность». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подрядчик должен полностью демонтировать здания трибун и осветительных мачт, а также наружных инженерных сетей. Проектом предусмотрено создание на стадионе конькобежного овала с системой искусственной наморозки льда, которая позволит продлевать зимний тренировочный сезон. Внутри овала будут расположены поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, которые в зимнее время будут заливать для массового катания на коньках. На месте старых трибун построят четырехэтажный спорткомплекс с новыми трибунами на 1616 зрительских мест и тремя спортивными залами: универсальным, тренажерным и хореографическим. Все работы требуется завершить к ноябрю 2024 года.

Реконструкция стадиона пройдет в рамках краевой программы «Пермь-300» и благодаря помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». В рамках благотворительного проекта «Газпром — детям» на реконструкцию социально значимого объекта направлено около 1,5 млрд руб. Дорожная карта была утверждена в июне на площадке Петербургского международного экономического форума. Документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак.

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