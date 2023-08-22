В Майкопе осенью появятся 50 «умных» остановок

До конца осени в столице Адыгеи системой «Умная остановка» оборудуют 50 остановочных павильонов, пишет «Юга.ру».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Соответствующий аукцион стоимостью 50 млн руб. был заключен в июле этого года. Заказчиком выступает МКУ «Благоустройство», подрядчиком — компания из Адыгеи.
По данным издания, «умные» остановки в Майкопе оборудуют точкой Wi-Fi, разъемами USB для зарядки телефонов, системой видеонаблюдения и интерактивным информационным табло с расписанием движения транспорта.
Ранее остановки общественного транспорта в Краснодаре планировали оснастить специальным QR-кодом, с помощью которых жители города могли бы прочесть информацию, связанную с задержкой транспорта, ремонтом дорог, объездом или другими изменениями движения.
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