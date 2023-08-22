Казань попала в топ-6 городов РФ по зарплатам медсестер

Казань оказалась в топ-6 российских городов с наибольшими зарплатами медсестер терапевтов. В городе в среднем такие работники получают 42 тыс. руб. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Возглавляет рейтинг Москва. В тройку также входят Санкт-Петербург и Екатеринбург. Там в среднем зарплаты медсестер терапевтов составляют от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
Такие деньги могут получать медицинские сестры со стажем от двух лет, у которых есть навыки ведения документации и опыт работы в медицинской информационной системе.