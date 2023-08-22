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Казань попала в топ-6 городов РФ по зарплатам медсестер

Казань оказалась в топ-6 российских городов с наибольшими зарплатами медсестер терапевтов. В городе в среднем такие работники получают 42 тыс. руб. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Возглавляет рейтинг Москва. В тройку также входят Санкт-Петербург и Екатеринбург. Там в среднем зарплаты медсестер терапевтов составляют от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Такие деньги могут получать медицинские сестры со стажем от двух лет, у которых есть навыки ведения документации и опыт работы в медицинской информационной системе.

"Ъ-Казань"

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