ПМД намерена передать стадион «Молот» в краевую собственность

ГК «ПМД» намерена передать в краевую собственность участок под бывшим стадионом «Молот» в Перми, сообщил источник, близкий к девелоперу. По его словам, это произойдет до конца года. Взамен край предоставит ПМД компенсацию в виде земельного участка. Он пока не выбран, но интересные предложения для девелопера есть, все они в Перми.

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Ранее краевые власти сообщили, что в Перми на месте бывшего стадиона возле УДС «Молот» вместо жилого квартала планируется возвести многофункциональный спортивный комплекс для легкоатлетов.

Территория бывшего стадиона у «Молота» с 2017 года принадлежит ГК «ПМД». Компания планировала построить там жилой квартал с плавательным 50-метровым бассейном и многоуровневой парковкой. Также была достигнута договоренность, что ПМД реконструирует сквер у ДК Ленина и обустроит парковочные места. Проект застройки одобрил региональный градсовет. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на публичные слушания. Они должны были состояться летом 2021 года, но так и не прошли. Проект вызвал недовольство части местных жителей и политических активистов.