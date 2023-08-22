Компания VERRA впервые участвует в крупнейшей российской автовыставке MIMS Automobility Moscow

В московском «Экспоцентре» стартовала MIMS Automobility Moscow – крупнейшая в России выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей. В этом году ее участниками стали свыше 1,5 тыс. производителей, дистрибьюторов и дилеров более чем из 20 стран мира.



Впервые в мероприятии принимает участие автомобильная компания VERRA.

«VERRA непрерывно развивается и стремится предложить клиентам лучшие продукты автомобильного рынка. Поэтому в портфеле компании с каждым годом становится все больше брендов, а профессионализм команды постоянно растет. На выставке мы с гордостью представляем продукты студии профессионального детейлинга VERRA Detailing и студии доработки автомобилей VERRA. Кроме того, знакомим гостей MIMS с проектами VERRA в сфере безопасности и высоких технологий», – отмечает генеральный директор VERRA Анна Бояршинова.

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На стенде VERRA представлены автомобили Toyota Land Cruiser 300 и Exeed VX, с которыми поработали мастера VERRA Detailing и студии доработки авто VERRA. В результате получился сплав технологий и искусства, мощности и стиля, традиций и современности.

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Land Cruiser 300 после «прокачки» стал внедорожником мечты, готовым абсолютно к любым испытаниям. В автомобиле реализовано 12 собственных разработок VERRA. Exeed VX в этом тандеме отвечает за творческую составляющую. При «перезагрузке» премиального внедорожника мастера детейлинга вдохновлялись Дягилевским фестивалем и 300-летием Перми.

Кроме того, компания VERRA знакомит гостей выставки с собственными проектами в сфере IT и безопасности. Компания предлагает 11 лицензированных продуктов для ритейла и автоиндустрии, в том числе сервис VERRA CHECK-UP, который обеспечивает онлайн-присутствие клиента на диагностике авто, позволяет удаленно согласовать работы и существенно экономит время. VERRA также обеспечивает сохранность автомобилей с помощью спутниковых систем безопасности через личный кабинет клиента TerraGuard, благодаря которому гарантирована комплексная защита и оперативная помощь на дороге.

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Команда VERRA принимает активное участие и в деловой программе MIMS. В рамках выставки впервые пройдет совместная конвенция российской и китайской ассоциаций автодилеров. На выставке будет представлен новый формат презентации автомобилей MIMS Automobility Show и раздел Future Mobility Area с прототипами транспортных средств, новейшими разработками и инновациями.

В рамках MIMS проходит также обсуждение актуальных вопросов автомобильной отрасли: трансформация и будущее глобального и российского авторынка, BIG Data в автопроме, развитие рынка электротранспорта, сервисное обслуживание автомобилей, меры государственной поддержки и частных инвестиций.

Выставка продлится до 24 августа включительно.

Для справки: VERRA – одна из ведущих автомобильных компаний России. Официальный дилер Toyota, Lexus, Exeed, Porsche, Geely, Skywell, Москвич, Changan, Omoda, Jaecoo. Автосалоны компании VERRA располагаются в Перми и Березниках. Компания предлагает полный пакет сервисного обслуживания автомобилей, в том числе постгарантийную поддержку «7 лет просьба не беспокоиться». В 2023 году VERRA отмечает 25-летие. С 2020 года компания входит в топ-50 рейтинга лучших работодателей России, который готовит авторитетный портал HeadHunter. Официальный сайт компании: verra.ru.

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