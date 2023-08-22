В Татарстане могут разрешить использовать беспилотники

В ряде субъектов РФ, включая Татарстан, могут разрешить полеты некоторых беспилотников. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет о дронах, которые используются для слежения за магистральными и локальными трубопроводами, через которые добывается газ и нефть, а также за объектами лесного хозяйства. «Этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними»,— сказал господин Шпак.

Помимо Татарстана работу беспилотникам могут разрешить еще в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ульяновской областях, а также в Санкт-Петербурге, Алтайском и Ставропольском краях, Ненецком автономном округе.

Напомним, в Татарстане беспилотники запрещено использовать с 25 ноября прошлого года. Указ подписал глава региона Рустам Минниханов. Здесь исключениями являются лишь беспилотники, которые используются органами государственной власти и организациями, подведомственными им.

"Ъ-Казань"